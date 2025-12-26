「バドミントン・全日本総合選手権」（２６日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）混合ダブルス１回戦が行われ、渡辺勇大（Ｊ−ＰＯＷＥＲ）、田口真彩（ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ）組は、瀬川大智、本田胡桃組（Ｆｏｒｒｅｓｔ）を２−０で下し、快勝発進を決めた。１０月中旬に行われたマレーシア・スーパー以来の実戦。第１ゲームこそ競り合う展開になったが、中盤から突き放して２１−１５で取りきると、第２ゲームは２１−８と圧倒し