宝塚歌劇団は26日、東京宝塚劇場で上演中だった宙組公演「PRINCEOFLEGEND」「BAYSIDESTAR」について、28日までの公演を中止すると発表した。「主要な出演者の体調不良が発生し、公演実施が困難なため」で前日25日には上演直前に公演中止を発表し、この日の休演日をはさんで27日以降の公演については26日中に発表するとしていた。歌劇団は「ご観劇を心待ちにされていたお客様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしますこ