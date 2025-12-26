「EXPO2025 ミャクミャク」の公式SNSが26日に更新され、『ミャクミャク感謝祭』の開催が発表された。来年2月16日に大阪で実施予定とした。【画像】『ミャクミャク感謝祭』開催決定ビジュアル投稿では「#ミャクミャク ファンミーティング【ミャクミャク感謝祭 2026 in OSAKA】2/16大阪にて開催決定！！」と明らかにし、ビジュアルを公開。「詳細は後日発表！さらに東京での開催も計画中続報をお楽しみに」と呼びかけた。