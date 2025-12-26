名古屋市中区のマッサージ店で25日夜遅く、客の男が包丁で女性店長を脅し、現金を奪って逃走しました。警察によりますと、25日午後11時20分ごろ、中区正木4丁目のマンションの一室に入るマッサージ店で、客の男が会計を終えた際に突然包丁を取り出し、女性店長(54)に対して「金を出せ」と脅しました。男は店の売上金など現金およそ8万5000円と、別の女性スタッフが身に着けていたネックレスを奪って逃走し、女性