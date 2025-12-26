名古屋市緑区の地下鉄桜通線・徳重駅で26日朝、設備が故障し、一部の区間で一時運転を見合わせました。名古屋市交通局によりますと、緑区の地下鉄桜通線・徳重駅で午前8時ごろ、電車の進行方向を入れ替えるための信号設備が故障しました。この影響で、徳重駅から出発する電車の進行方向を切り替えられなくなり、桜通線は、徳重駅から野並駅の上下線でおよそ2時間にわたり運転を見合わせました。交通局は設備が故障した原因