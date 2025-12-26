【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『メダリスト』の第2期が2026年1月24日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送開始されることが決定した。原作は「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞している話題作。この度、TVアニメ『メダリスト』第2期のエンディング主題歌情報が公開となった。先日、アニメ初タイアッ