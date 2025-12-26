巨人は２６日、球団創設９１周年を迎えた。１９３４年１２月２６日に巨人の前身で、日本初のプロ野球チームである前身の「大日本東京野球倶楽部」が創設された。球団は選手、フロント、職員など全ての球団関係者の共通認識「ＧＩＡＮＴＳＷＡＹ」を球団ＨＰで公開している。球団哲学として、正力松太郎氏の遺訓「巨人軍は常に強くあれ巨人軍は常に紳士たれ巨人軍はアメリカ野球に追いつけ、そして追い越せ」を紹介。