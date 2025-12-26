大阪市の観光名所・通天閣で１２月２６日、毎年恒例の「干支（えと）の引き継ぎ式」が行われた。１９５６年から大阪府市民の幸福と繁栄を願ってスタートした当行事。今年は、３月にリニューアルオープンしたＪＲＡ阪神競馬場と連携して開催され、コーンスネークの「ベーコン」、阪神競馬場でアイドル的人気を誇るポニーの「ふじこ」が対面し、「巳（ヘビ）」から「午（ウマ）」へ新旧の干支がバトンタッチされた。通天閣観光の