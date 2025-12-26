来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表した。出場の意向を表明していたドジャース・大谷翔平投手や、エンゼルス・菊池雄星投手、パドレス・松井裕樹投手などメジャー組からは３人が選ばれた。各国はすでに強力な布陣を整えており、井端監督は「まだ完全に出そろっているわけではないので、出そろってからだと思う。