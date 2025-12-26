早大ＯＢで来年１月２日、３日の日本テレビ系箱根駅伝中継番組で解説を務める瀬古利彦・日本陸連ロードランニングコミッションリーダーと渡辺康幸・住友電工監督は２６日、都内でミズノ主催の箱根駅伝に向けたトークショーに出演した。順位予想には瀬古氏が「青学大、駒大、早大」と予想。青学大優勝の理由に「出雲、全日本と右肩上がり。勝ち方を知ってるのが一番の強み。ケガとか風邪で交代したとしても遜色ない」と評した。