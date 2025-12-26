12月26日 公開 【拡大画像へ】 白泉社は12月26日、同社のWebサイト「ヤングアニマルWeb」にて、みゃこさんのグラビア「メリークリぼっち!? …いや、みゃこいるし問題なし！」を公開した。 公開したグラビアではみゃこさんが、トナカイに乗った可愛い姿や、自身がクリスマスのプレゼントになったような華やかな水着姿、聖夜を2人だけで過ごす魅惑的な姿を見せてくれている。 □「ヤングアニマ