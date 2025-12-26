イーソルが続伸している。２５日の取引終了後、ゲームエンジン「Ｇｏｄｏｔ」用のサービス・製品を提供するアイルランドのＷ４ゲームズ社と、「Ｇｏｄｏｔ」の産業分野向けの活用に関する戦略的パートナーシップを締結したと発表しており、好材料視されている。 「Ｇｏｄｏｔ」は、ゲーム開発の効率化を目的としてグラフィックスやオーディオ、物理演算などゲーム開