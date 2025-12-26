「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日正午現在で石油資源開発が「買い予想数上昇」４位となっている。 ２６日の東証プライム市場で、石油資源が３日ぶりに小反落。同社は資源開発大手で、足もとでは原油価格が上値の重い状態にあることが警戒されている。ただ、同社株の連結ＰＢＲは０．７倍台で配当利回りも２．６％前後の水準にあり、バリュー株として評価されており、１９日には