名古屋市昭和区にある中学校の女子トイレに小型カメラを設置したとして職員の男が逮捕された事件で、男が「今年8月頃から盗撮をしていた」と話していたことが分かりました。昭和区にある名古屋市立中学校の職員・加藤謙吾容疑者(26)は24日、勤務先の中学校の女子トイレに侵入し、盗撮目的で小型カメラを設置した疑いで26日朝に送検されました。加藤容疑者は、「女子生徒の下半身が見たいと思った」などと容疑を認めています