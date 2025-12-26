ロサンゼルス・レイカーズ vs ヒューストン・ロケッツ日付：2025年12月26日（金）開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 96 - 119 ヒューストン・ロケッツ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ヒューストン・ロケッツがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターはヒュー