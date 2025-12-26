Snow Manの岩本照と深澤辰哉が、沖縄日帰り旅を満喫する動画がグループの公式YouTubeで公開された。 【動画】Snow Man岩本＆深澤の沖縄日帰り旅・前編／後編／未公開シーン 他 ■岩本照が沖縄で中学のクラスメイトと奇跡の再会！深澤辰哉は髪の悩みを告白 旅プランは全て深澤が決めたという今回の沖縄旅。レンタルカーに乗り込み、岩本の運転で向かったのは、深澤が「ずっと行きたい！」と言っていた古着屋「