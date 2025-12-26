JRAは25日、第70回（GI、中山芝2500m）の枠順を発表した。史上5頭目の連覇を目指すレガレイラは3枠5番、昨年3着のリベンジを期すダノンデサイルは5枠9番、3歳馬のミュージアムマイルは2枠4番から発走する。 ■3～5枠が安定 過去10年、最多3勝を挙げ、連対数もトップをマークするのが【3.2.1.14】の5枠。このうち1番人気が【3.0.0.2】と5頭も占める。これに続くのが4枠【3.0.2.15】と3枠【2.1.1.16】。3枠と4枠