ボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）は27日、サウジアラビア・リヤドにて開催される「ザ・リング5：ナイト・オブ・ザ・サムライ」のメインイベントでWBC同級2位のアラン・ピカソ（メキシコ）と対戦する。米専門メディア『ボクシングニュース24』は今大会が来年5月3日に東京ドームで計画されている「井上尚弥vs.中谷潤人」に与える影響について見解を記した。 ■井上尚弥の唯