今年8月に阪和自動車道で軽乗用車が逆走し、ワンボックスカーと衝突して5人が重軽傷を負った事故をめぐり、逆走車を運転し危険運転致傷の疑いで逮捕されていた男性（59）について、和歌山地検は「不起訴」としました。地検は理由について、「被疑者の過失を認定することは困難と判断した」としています。大阪府和泉市の男性（59）は8月10日、阪和自動車道下り線（和歌山方面）で軽乗用車を運転中に、和歌山JCT付近で車をUタ