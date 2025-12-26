来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の日本代表選手8人が26日に発表され、侍ジャパンの井端弘和監督（50）が都内で取材に応じた。メジャー組ではすでに出場を表明していた大谷翔平（31、ドジャース）が2大会連続の出場。さらに大谷の花巻東高の先輩・菊池雄星（34、エンゼルス）が初選出、松井裕樹（30、パドレス）が3度目のWBC出場となった。国内組は23年に大谷らと世界一を経験した伊藤大海