ロックバンド・RIZE、The BONEZのボーカルJESSEが、2026年1月よりライブ活動を休止する。所属する株式会社PARADOXの名義で26日、両バンドのSNSで文書が発表された。これを受け、RIZEのメンバー・金子ノブアキが26日、自身のインスタグラムでJESSEにメッセージを送った。【写真】CharとJESSEが親子セッション投稿で「Jesseの怪我の療養期間を設ける為、来年からのバンドのライブ活動を一旦お休みします」と報告。続けて「Jesse