WBC出場メンバーの一部を発表し、ポーズをとる野球日本代表の井端監督＝26日、東京都港区来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2連覇を狙う野球日本代表の井端弘和監督が26日、出場メンバーの一部を発表し、前回大会優勝の原動力となった米大リーグ、ドジャースの大谷翔平ら8人が選ばれた。メジャー勢では菊池雄星（エンゼルス）、松井裕樹（パドレス）の両投手も名を連ねた。国内のプロ野球からは伊藤大海（