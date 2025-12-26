ＮＰＢエンタープライズなどは２６日、来年３月に開催される国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」３０選手のうち、前回大会最優秀選手（ＭＶＰ）の大谷翔平（米ドジャース）ら８人を先行して発表した。大谷を除く大リーグ所属では、いずれも投手の菊池雄星（エンゼルス）が初選出、松井裕樹（パドレス）が３大会連続のメンバー入りとなった。国内組では、前