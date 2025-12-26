Photo: OGMAX キャッシュレス決済をメインに使っていても、まだまだ財布は必要。個人営業のラーメン屋など、現金のみのお店もよく利用するので、最低限の現金やカードは持ち歩く必要があります。それならコンパクトに、軽くて持ち歩きやすい財布にしてしまおう！ということで、mont-bell（モンベル）で見つけたスリムな財布を相棒に選びました。重量25gのスリムな財布