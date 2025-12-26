プロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）が、2025年12月25日にインスタグラムを更新し、鍛え上げた上半身を披露した。井上は27日にサウジアラビア・リヤドで、WBC世界スーパーバンタム級2位アラン・ピカソ（メキシコ、25）と防衛戦を行う。すでに現地入りしており、防衛戦に向けて調整している。「背中と下半身すご！パンチの源」インスタグラムに現地の練習風景など10枚の写真を添付。練習は、上