いつも無表情だったり、無口だったりする人は、冷たいイメージを抱かれやすいでしょう。しかし、心の内はわからないものです。今回は筆者が会社員時代に出会った女性・鈴木さん（仮名）とのエピソードをご紹介します。 無口な先輩 入社して半年、会社全体で大規模な飲み会が開催されました。 乾杯の挨拶は、先輩の鈴木さんという女性が担当。 この鈴木さんですが、仕事中はいつも無表情で無口。話しかけてもそっ