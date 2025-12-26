行方不明になった娘を血眼になって捜し続ける母親と、偽の娘に仕立て上げられシンデレラとなった娘。真実を知った娘による復讐を描く『シンデレラゲーム〜偽りの母娘（おやこ）〜』は、あり得なさが中毒性を生む“マクチャンドラマ”の中でもさらに複雑な仕掛けが施されていて目が離せない復讐エンターテインメントだ。予想を裏切る展開で視聴者の心をワシづかみにする衝撃作を、U‐NEXT独占配信開始に合わせて紹介していきたい