来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表。メジャー移籍を目指してポスティング申請中の巨人・岡本和真内野手は、今回の先行発表メンバーには入らなかった。２３年ＷＢＣでは全７試合に出場して打率３割３分３厘、チームトップタイの２本塁打、７打点をマークし、世界一に大きく貢献。今大会へ向けて、井端監督は「前