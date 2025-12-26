来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表し、米大リーグ・オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手は、今回の先行発表メンバーには入らなかった。すでに今大会のメンバー入りは内定しているが、来季の所属先が決まっていないため、現時点での発表は見送られたとみられる。２０１７年ＷＢＣでは先発の一角として