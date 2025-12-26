Ｊリーグは２６日、２０２６年の特別シーズン「百年構想リーグ」の第１節、第２節の日時など詳細が決定したと発表した。【Ｊ１ＥＡＳＴ】◆第１節（２６年２月６〜８日）▽６日（金）１９時横浜ＦＭ―町田（日産ス）▽７日（土）１３時千葉―浦和（フクアリ）１３時３０分ＦＣ東京―鹿島（味スタ）▽８日（日）１５時川崎―柏（Ｕ等々力）１６時東京Ｖ―水戸（味スタ）◆第２節（２月１４、１５