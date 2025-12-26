侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で取材に応じ、来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場選手をドジャース・大谷翔平投手（３１）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）、巨人・大勢投手（２６）ら投手のみ８選手を選考発表した。１月中旬に最終的な３０人のメンバー発表を目指す。二刀流の大谷を除くと投手のみで、打者はこの日発表されなかった。２段階でＷＢＣ出場選手が