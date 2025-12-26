来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で出場メンバー８選手を先行発表した。１月中旬に３０人の最終メンバー発表を目指す。この日発表されたのは、ドジャース・大谷翔平投手（３１）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）ら８人。大谷を除く７人はいずれも投手だった。メジャー組は大谷、雄星に３大会連続出場となるパドレス・松井裕