ＴＢＳ系で３０日に生放送される「第６７回輝く！日本レコード大賞」（日本作曲家協会主催）で、女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の受賞者インタビューが２６日、公開された。グループは１月リリースの「かがみ」で優秀作品賞を受賞している。―今年の総括をお願いします。真中まな「今年はすごくたくさんのことが叶った１年だったなって思っています。私達はずっと『言霊』というふうにいろんな