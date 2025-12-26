女優・吉高由里子（３７）がお笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（４２）のＳＮＳに登場し、その最新姿にネットが沸いた。近藤は２６日までに自身のインスタグラムを更新。「最高クリスマス。由里子が出演中の舞台『シャイニングな女たち』を観劇。おもしろかったぁー！！！」と報告。そして「外カメで撮った方が画質もいいし、いい写真になるよなんて、意気揚々と撮ったら、自分半分だった。いい加減にしたい」と飲食店