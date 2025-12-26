ソフトバンクが獲得した台湾出身の徐若熈（シュー・ルオシー）投手（２５）が２６日、台湾・台北市内で入団会見を開いた。台湾プロ野球・味全から海外移籍制度を申請していたＭＡＸ１５８キロ右腕には、日米の複数球団が強い関心を示す中、ソフトバンクが３年総額１５億円（金額は推定）の好条件で獲得競争を制した。背番号は１８。会見同席した城島健司ＣＢＯは「ホークスにとっては最高のクリスマスプレゼントが届きました。