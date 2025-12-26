自宅で飼っていた小型犬を2階から落としけがをさせたとして26日、伊豆の国市に住む50代の男が逮捕されました。動物愛護法違反の疑いで逮捕されたのは、伊豆の国市原木に住む無職の男（55）です。警察によりますと、男は、25日午後2時ごろ飼っていたミックスの小型犬を伊豆の国市原木の自宅2階から落とし、けがを負わせた疑いがもたれています。小型犬は、右の下あごを骨折する重傷を負いました。事件は、男の家族から伊豆中央警察