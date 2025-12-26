Ｊ２大宮は２６日、Ｊ１岡山から元Ｕ―２２日本代表ＤＦ加藤聖（ひじり）を完全移籍で獲得した。両クラブから同日、発表された。２４歳でサイドバックが主戦場の加藤は、今季岡山で２５試合に出場。岡山を通じて「この度ＲＢ大宮アルディージャに移籍することを決断しました。選手・スタッフ全員が、本気でサッカーに向き合い、１人１人が毎日全力で勝利のために戦う、そのような素晴らしいチームの一員としてプレーできたこと