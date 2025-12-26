阪神は２６日、前米大リーグ・ブレーブスのカーソン・ラグズデール投手（２７）と来季の選手契約を締結したと発表した。背番号は４６。２０３センチ、１０６キロの大型右腕。マイナー通算８９試合に登板し、２１勝２２敗、防御率４・３６。今季はオリオールズでメジャーデビューし、２試合で計５回を投げ、防御率１４・４０だった。ラグズデールは球団を通じてコメント。「歴史ある阪神タイガースに入団できることをとても