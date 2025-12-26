今年初めにかけ発生が相次いだ鳥インフルエンザの影響で、たまごの平均価格が過去最高値となっています。JA全農たまごによりますと、12月の東京地区のたまごの平均卸売価格は、Mサイズ1キロあたり345円となりました。去年より55円も高く、統計を始めて以降、12月の最高値を更新しました。去年の秋から今年初めにかけ発生が相次いだ鳥インフルエンザの影響で、多くのニワトリが殺処分され、たまごの供給量が減少。いまだ回復途上の