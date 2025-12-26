きょう26日（金）からあす27日（土）にかけて、日本海側では大雪や猛ふぶきが続く見通しです。年末年始休みに入る方が多いと思いますが、交通機関の大きな乱れや、スリップ事故・車の立ち往生などの交通障害に警戒が必要です。【CGで見る】年末の雨と雪の予想シミュレーション午後も山陰以北は平地でも雪きょう26日（金）午後も、山陰から北日本の日本海側は平地も含めて雪が続くでしょう。山沿いでは大雪となり、風も強くふぶく見