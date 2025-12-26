社民党のラサール石井参院議員（70）が26日、X（旧ツイッター）を更新。アニメ版「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の声優変更について言及した。「こち亀」をめぐっては、20日に開催された「ジャンプフェスタ2026」で、秋本治氏原作漫画の連載開始50周年を記念した新アニメプロジェクトがスタートしたことが発表された。テレビアニメ版の96年放送開始から主人公・両津勘吉の声を担当してきた石井氏は「こち亀がアニメで再開します