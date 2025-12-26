秋田市出身の脚本家・内館牧子さんが今月17日に亡くなっていたことがわかりました。77歳でした。事務所によりますと、内館牧子さんは急性左心不全のため、今月17日に亡くなりました。葬儀は近親者のみで執り行われ、来春にお別れの場が設けられる予定です。