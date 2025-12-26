阪急交通社は、「福たびフェア2026」を12月22日から2026年1月15日まで実施する。旅行代金に応じて1,000円から最大20,000円を割り引く5種類のクーポンを配布し、利用総額が1億円に達するまで取得できる。クーポンは金額ごとに1枚ずつ取得でき、1予約につき1枚のみ利用可能。電話・ウェブを問わず予約完了後の適用はできない。割引条件は、代表者の基本旅費の合計が5,000円以上のツアーで1,000円、3万円以上で3,000円、5万円以上で5,