JTB（ジェイティービー）は、「早期予約でうれしい！海外先どりポイントキャンペーン（2026年4月〜10月出発）」を11月21日から2026年4月26日予約分まで実施している。出発の120日前までの予約のうち、旅行代金の5％分をポイントで還元する（上限50,000ポイント）。ヨーロッパ方面の対象ツアーと、2026年のゴールデンウィーク、シルバーウィーク出発分はそれぞれ一律10,000ポイントを追加し、最大で1予約あたり70,000ポイントを獲得