強い冬型の気圧配置の影響で、石川県内は平地でも雪の降り方が強まっていて、金沢ではこの冬初めての積雪となりました。加賀の山地では大雪による交通障害に注意・警戒してください。石川県の上空には強い寒気が流れ込んでいて、大気の状態も非常に不安定となっています。金沢市でも26日朝から雪の降り方が強まり、午前9時の時点で5センチの積雪を観測しました。27日午前6時までの24時間に降る雪の量は、多い所で加賀の平地で10セ