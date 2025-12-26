こどもや子育て世帯を支えるために導入が決まっている「子ども・子育て支援金」の徴収が来年度、始まります。来年度から段階的に施行される「子ども・子育て支援金制度」は、岸田政権が「2030年代に入るまでの6〜7年が日本の少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスだ」として打ち出した、いわゆる異次元の少子化対策（こども未来戦略）の一環で創設が決まったものです。子ども・子育て政策全体に必要な財源は3兆6000億円