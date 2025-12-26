サンフレッチェ広島は26日、アビスパ福岡に期限付き移籍していたDF志知孝明について、明治安田J1百年構想リーグより同クラブに復帰することを発表した。志知は1993年12月27日生まれの現在31歳。FC岐阜U−18、東海学園大学を経て、2016年より松本山雅FCでキャリアをスタートさせた。福島ユナイテッドFCへの期限付き移籍を経て、2019年に水戸ホーリーホックへ完全移籍すると、同クラブでサイドバックにコンバート。横浜FCを経て