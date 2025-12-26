木原稔官房長官木原稔官房長官は26日の記者会見で、台湾有事に関する高市早苗首相答弁に端を発した日中対立を巡り、米上下両院で超党派議員が対日圧力を強める中国を非難し、日米同盟への支持を表明する決議案を提出したことを歓迎した。「日米同盟への揺るぎないコミットメント（関与）を再確認するとともに、わが国の取り組みに党派を超えた支持があることを示すものだ」と述べた。