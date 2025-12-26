通天閣観光株式会社と、２５年にリニューアルオープンしたＪＲＡ阪神競馬場が２６日、「第７０回干支の引き継ぎ式」を大阪市内の通天閣玄関広場で開催した。大阪府や大阪市民の幸福と繁栄を願う縁起行事として昭和３１年からスタート。今年の干支である「巳（ヘビ）」と来年の干支である「午（ウマ）」が対面し、双方が世相を盛り込んで、この一年の反省と来年の抱負を語り合った。コーンスネークの「ベーコン」と、阪神競馬