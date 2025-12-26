林総務相は２６日の記者会見で、昨年１０月の衆院選で自身の陣営が支払ったとする労務費を巡って選挙運動費用収支報告書を訂正したことに関して、「私設秘書が適切とは言えない処理を行った。お詫び申し上げる」と陳謝した。「引き続き総務相として職責を果たしてまいる」とも述べ、辞任は否定した。林氏の事務所は２５日、同報告書から山口県山陽小野田市の１３人に対して計１３万円を支出したとする記載を削除した。林氏によ